Türk Telekom'dan bir takviye daha!

Türk Telekom Basketbol Takımı, Troy Selim Şav'ı transfer etti.



Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren başkent temsilcisi, beşinci transferini duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Ayos Konyaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor forması giyen Troy Selim Şav'ı renklerimize bağladık." denildi.



Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie, Metehan Akyel ve Jalen Adams ile sözleşme imzalamıştı.





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