Türk Telekom'da ayrılık gerçekleşti

Türk Telekom Basketbol Takımı, Rıdvan Öncel ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Türk Telekom'da ayrılık gerçekleşti
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30 Haziran 2023 19:31
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 26 yaşındaki oyun kurucu Rıdvan Öncel ile yollarını ayırdığını duyurdu. İstedikleri katkıyı bir türlü oyuncudan alamayan Türk Telekom yapılan açıklmayala veda etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Türk Telekom Basketbol Takımı oyuncusu Rıdvan Öncel'e bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmet ve sunduğu katkı için teşekkür ediyoruz. Kendisine yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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