Türk Telekom, BKT Eurocup'ta Umana Reyer'e konuk olacak

Türk Telekom, BKT EuroCup B Grubu'nun 8. haftasında deplasmanda İtalya'nın Umana Reyer takımına konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom, BKT Eurocup'ta Umana Reyer'e konuk olacak
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12 Kasım 2024 13:11
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'nun 8. haftasında deplasmanda İtalya'nın Umana Reyer takımına konuk olacak.

Taliercio Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Oynadığı yedi karşılaşmada dört galibiyet üç de yenilgi yaşayan Türk Telekom, B Grubu'nda 4. sırada bulunuyor.

Yedi karşılaşmada sadece iki galibiyet elde eden İtalyan temsilcisi ise 9. sırada yer alıyor.

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