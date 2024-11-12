Türk Telekom, BKT Eurocup'ta Umana Reyer'e konuk olacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'nun 8. haftasında deplasmanda İtalya'nın Umana Reyer takımına konuk olacak.
Taliercio Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Oynadığı yedi karşılaşmada dört galibiyet üç de yenilgi yaşayan Türk Telekom, B Grubu'nda 4. sırada bulunuyor.
Yedi karşılaşmada sadece iki galibiyet elde eden İtalyan temsilcisi ise 9. sırada yer alıyor.
Taliercio Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Oynadığı yedi karşılaşmada dört galibiyet üç de yenilgi yaşayan Türk Telekom, B Grubu'nda 4. sırada bulunuyor.
Yedi karşılaşmada sadece iki galibiyet elde eden İtalyan temsilcisi ise 9. sırada yer alıyor.