Türk Telekom, BKT Eurocup'ta Umana Reyer'e konuk olacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'nun 8. haftasında deplasmanda İtalya'nın Umana Reyer takımına konuk olacak.



Taliercio Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.



Oynadığı yedi karşılaşmada dört galibiyet üç de yenilgi yaşayan Türk Telekom, B Grubu'nda 4. sırada bulunuyor.



Yedi karşılaşmada sadece iki galibiyet elde eden İtalyan temsilcisi ise 9. sırada yer alıyor.



