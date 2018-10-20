Türk Telekom Beşiktaş Sompo Japan maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3., Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta maçları oynanacak; Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 2., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 4. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi



20 Ekim Cumartesi:



13.00 Afyon Belediyespor-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



15.15 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Gaziantep Basketbol (Sakarya)



17.30 Türk Telekom-Beşiktaş Sompo Japan (Ankara)



21 Ekim Pazar:



15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Cebeci Spor Kompleksi)



17.30 Banvit-Anadolu Efes (Banvit Kara Ali Acar)



20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe (Gazanfer Bilge)



22 Ekim Pazartesi:



20.00 Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



Kadınlar Basketbol Süper Ligi



20 Ekim Cumartesi:



13.00 Galatasaray-İzmit Belediyespor (Ahmet Cömert)



14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)



14.00 Kırçiçeği Bodrum-Beşiktaş (Bodrum Binnaz Karakaya)



14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Fenerbahçe (Menderes)



14.00 OGM Ormanspor-Çukurova Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)



21 Ekim Pazar:



16.00 İstanbul Üniversitesi-Canik Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)



17.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Antakya)



Türkiye Basketbol 1. Ligi



19 Ekim Cuma:



14.00 Finalspor-Edirnespor (Bursa Atatürk)



14.00 Sigortam.net İstanbul Teknik Üniversitesi-Karesispor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)



17.00 Artvin Belediyespor-OGM Ormanspor (Çoruh Üniversitesi)



18.00 Yalova Belediyespor-Bursaspor (Yalova 90. Yıl)



20 Ekim Cumartesi:



14.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Ankara DSİ (Mamak Belediyesi)



16.00 Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (ENKA)



18.00 Akhisar Belediyespor-Selçuklu Basketbol (Akhisar Belediye)



21 Ekim Pazar:



14.00 Bandırma Kırmızı-Düzce Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)



Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



20 Ekim Cumartesi:



14.00 Akdeniz Üniversitesi-Bayraklı Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)



14.00 Urla Belediyespor-Yalova VİP Gençlik (Urla 12 Eylül)



15.00 Çankaya Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor (Arı Koleji Olimpik)



16.00 Elazığ İl Özel İdare-Mersin Üniversitesi (Elazığ İl Özel İdare)



16.30 İstanbul Üniversitesi Gelişim-A Koleji (Prof. Dr. Turgay Atasü)



21 Ekim Pazar:



13.00 Galatasaray Gelişim-İstanbulgücü (Ahmet Cömert)



14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Nesibe Aydın (Edip Buran)



14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

Türk Telekom-Beşiktaş Sompo Japan maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin üçüncü haftasında Türk Telekom-Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelecek.. Ligin üçüncü haftasında oynanacak Türk Telekom-Beşiktaş Sompo Japan maçı naklen yayınlanacak.20 Ekim Cumartesi günü saat 17.30'dan oynanacak maç, Tivibu Spor 2 ekranında canlı olarak yayınlanacakTürk Telekom-Beşiktaş Sompo Japan maçı 20 Ekim Cumartesi günü saat 17.30'dan itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.