Türk Telekom Basketbol Takımı, Litvanya deplasmanında

ULEB Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta mücadelesinde Türk Telekom, 30 Mart Çarşamba günü deplasmanda Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom Basketbol Takımı, Litvanya deplasmanında
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29 Mart 2022 12:58
ULEB Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta mücadelesinde Türk Telekom, 30 Mart Çarşamba günü Litvanya temsilcisi Lietkabelis'e konuk olacak.

Panevezys kentindeki Cido Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Başkent temsilcisi, 14 maçta 6 galibiyetle 6. sırada yer alırken, 13 maçta 8 galibiyeti bulunan Litvanya temsilcisi 5. sırada bulunuyor.

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