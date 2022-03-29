Türk Telekom Basketbol Takımı, Litvanya deplasmanında

ULEB Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta mücadelesinde Türk Telekom, 30 Mart Çarşamba günü Litvanya temsilcisi Lietkabelis'e konuk olacak.
Panevezys kentindeki Cido Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.
Başkent temsilcisi, 14 maçta 6 galibiyetle 6. sırada yer alırken, 13 maçta 8 galibiyeti bulunan Litvanya temsilcisi 5. sırada bulunuyor.
Panevezys kentindeki Cido Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.
Başkent temsilcisi, 14 maçta 6 galibiyetle 6. sırada yer alırken, 13 maçta 8 galibiyeti bulunan Litvanya temsilcisi 5. sırada bulunuyor.