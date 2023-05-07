Türk Telekom Basketbol, evinde kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Türk Telekom, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-71 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, İsmail Binbir
Türk Telekom: Rıdvan Öncel 12, Grant 10, Erkan Yılmaz 7, Bouteille 12, Jones 14, Boran Güler, Semih Erden, Berk Demir 13, Taylor 11, Sestina 3
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 6, Harrison 1, Rogkavopoulos 7, Ayberk Olmaz 3, Rathan 16, Muhammed Doğan Şenli 4, Altan Erol 2, Hamilton 10, Harris 22
1. periyot: 23 - 13
Devre: 39 - 30
3. periyot: 58 - 47
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, İsmail Binbir
Türk Telekom: Rıdvan Öncel 12, Grant 10, Erkan Yılmaz 7, Bouteille 12, Jones 14, Boran Güler, Semih Erden, Berk Demir 13, Taylor 11, Sestina 3
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 6, Harrison 1, Rogkavopoulos 7, Ayberk Olmaz 3, Rathan 16, Muhammed Doğan Şenli 4, Altan Erol 2, Hamilton 10, Harris 22
1. periyot: 23 - 13
Devre: 39 - 30
3. periyot: 58 - 47
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