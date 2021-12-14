Türk Telekom, başantrenör Henrik Rödl ile anlaştı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, başantrenörlük görevi için Almanya A Milli Takımı'nda görev yapan Henrik Rödl ile anlaştıklarını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Türk Telekom, başantrenör Henrik Rödl ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2021 15:47
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, başantrenörlük görevi için Almanya A Milli Takımı'nda görev yapan Henrik Rödl ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yaz gerçekleşen Tokyo Olimpiyatlarında Almanya A Milli Takımıyla çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Alba Berlin'de antrenörlük kariyerine başlayan Rödl, 2010 yılında TBB Trier takımıyla anlaştı ve 5 yıl süresince görevde kaldı. Ardından Almanya A2 Milli Takımı'nın başantrenörü olan Rödl, 2017 yılında da Almanya A Milli Takımı başantrenörlüğü görevine getirildi. Rödl'ün kariyeri Türkiye Basketbol Federasyonu yabancı antrenörlük kriterlerine de uyum sağlıyor." denildi.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.