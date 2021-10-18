Türk Telekom, Avrupa'da sezonu açıyor

Türk Telekom, Avrupa'da sezonu Fransa temsilcisi Boulogne Metropolitans 92 ile açacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom, Avrupa'da sezonu açıyor
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18 Ekim 2021 13:32
Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası A Grubu ilk maçında 19 Ekim Salı Günü Fransa temsilcisi Boulogne Metropolitans 92'yi ağırlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

ULEB Avrupa Kupası'nda 20 takım iki gruba ayrılırken, A Grubu'nda Türk Telekom ile Boulogne Metropolitans 92'nin yanı sıra MoraBanc Andorra, Joventut Badalona (İspanya), Lokomotiv Kuban (Rusya), Partizan NIS (Sırbistan), Lietkabelis (Litvanya), Dolomiti Energia Trento (İtalya), Hamburg Towers (Almanya) ve Slask Wroclaw (Polonya) takımları yer alıyor.


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