Türk Telekom, 13 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'da, 13 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom, 13 oyuncusuyla yollarını ayırdı
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02 Temmuz 2024 21:52
Son güncelleme 02 Temmuz 2024 21:53
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 13 oyuncuyla yolları ayırdı.

Kulübün X hesabından yapılan paylaşımda, İsmail Cem Ulusoy, Yiğitcan Saybir, Okben Ulubay, Metehan Akyel, Boran Güler, Troy Selim Şav, Mehmet Yağmur, Melih Doğan, Tyrone Wallace, Brandon Brown, James Palmer, Steven Enoch ve Jarrod Jones'a teşekkür edildi.

Açıklamada ayrıca "2023-2024 sezonunda Türk Telekom Spor Kulübünde yer alan tüm oyuncularımıza mücadelelerinden dolayı yürekten teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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