Türk takımlarının gözdesi Bastos'un yeni adresi belli oldu

Lazio'nun 29 yaşındaki stoperi Angolalı Bastos'un yeni takımı Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ain oldu.

Türk takımlarının gözdesi Bastos'un yeni adresi belli oldu
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23 Ekim 2020 04:43
Lazio'nun Angolalı savunma oyuncusu Bastos adıyla bilinen Bartolomeu Jacinto Quissanga Suudi Arabistan kulübü Al-Ain'e transfer oldu.

Transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle sık şekilde anılan Bastos'un Al-Ain'e transfer Lazio kulübü tarafından açıklandı. Transferin sonuçlandığı belirtilen anlaşmadan önce Bastos, sakatlığı nedeniyle bir süredir Lazio'nun kadrosunda yer bulamıyordu.

2016'da 5 milyon euro karşılığında Rusya'nın Rostov kulübünden transfer edilen Bastos, 2019'dan bu yana sakatlıklarla boğuşuyordu. 29 yaşındaki stoper Bastos Lazio formasıyla 4 sezonda 94 maça çıkmış, 9 gol atıp 1 asist yapmıştı.



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