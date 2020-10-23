Türk takımlarının gözdesi Bastos'un yeni adresi belli oldu

Lazio'nun Angolalı savunma oyuncusu Bastos adıyla bilinen Bartolomeu Jacinto Quissanga Suudi Arabistan kulübü Al-Ain'e transfer oldu.
Transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle sık şekilde anılan Bastos'un Al-Ain'e transfer Lazio kulübü tarafından açıklandı. Transferin sonuçlandığı belirtilen anlaşmadan önce Bastos, sakatlığı nedeniyle bir süredir Lazio'nun kadrosunda yer bulamıyordu.
2016'da 5 milyon euro karşılığında Rusya'nın Rostov kulübünden transfer edilen Bastos, 2019'dan bu yana sakatlıklarla boğuşuyordu. 29 yaşındaki stoper Bastos Lazio formasıyla 4 sezonda 94 maça çıkmış, 9 gol atıp 1 asist yapmıştı.
Transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle sık şekilde anılan Bastos'un Al-Ain'e transfer Lazio kulübü tarafından açıklandı. Transferin sonuçlandığı belirtilen anlaşmadan önce Bastos, sakatlığı nedeniyle bir süredir Lazio'nun kadrosunda yer bulamıyordu.
2016'da 5 milyon euro karşılığında Rusya'nın Rostov kulübünden transfer edilen Bastos, 2019'dan bu yana sakatlıklarla boğuşuyordu. 29 yaşındaki stoper Bastos Lazio formasıyla 4 sezonda 94 maça çıkmış, 9 gol atıp 1 asist yapmıştı.