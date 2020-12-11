Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak

Türkiye, geçtiğimiz sezonu 11. sırada tamamladı ve Süper Lig şampiyonunun durumu, Devler Ligi şampiyonunun performansına göre belli olacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşacak takım, kendi yerel liginde de Devler Ligi bileti alırsa Süper Lig şampiyonu (2020-21) direkt gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak. Aksi takdirde Süper Lig'de bu sezon şampiyon olacak takım eleme oynamak zorunda kalacak.



NE ANLAMA GELİYOR?



Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyonlukla noktalayacak takım, Devler Ligi'ne katılabilmek için en az bir ön eleme turu oynayacak. Grup maçları sonunda tüm takımları elenen Türkiye, sezonu 30,1 puanla tamamladı ve an itibarıyla ülke puanı klasmanında 13. sırada yer aldı.



GÜNCEL SIRALAMA



11 Aralık 2020 itibarı ile ülkelerin anlık puan sıralaması ise şu şekilde oluştu...



İSVİÇRE: 25.225 PUAN



ÇEKYA: 24.800 PUAN



YUNANİSTAN: 25.000 PUAN



SIRBİSTAN: 26.250 PUAN



GÜNEY KIBRIS: 27.750 PUAN



DANİMARKA: 27.825 PUAN



TÜRKİYE: 30.100 PUAN



UKRAYNA: 31.700 PUAN



İSKOÇYA: 32.125 PUAN



AVUSTURYA: 35.825 PUAN



BELÇİKA: 36.300 PUAN



HOLLANDA: 36.800 PUAN



RUSYA: 38.383 PUAN



PORTEKİZ: 47.350 PUAN



FRANSA: 54.917 PUAN



ALMANYA: 71.857 PUAN



İTALYA: 72.440 PUAN



İNGİLTERE: 90.714 PUAN



İSPANYA: 92.286 PUAN



