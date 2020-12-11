Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak

Türkiye, geçtiğimiz sezonu 11. sırada tamamladı ve Süper Lig şampiyonunun durumu, Devler Ligi şampiyonunun performansına göre belli olacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşacak takım, kendi yerel liginde de Devler Ligi bileti alırsa Süper Lig şampiyonu (2020-21) direkt gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak. Aksi takdirde Süper Lig'de bu sezon şampiyon olacak takım eleme oynamak zorunda kalacak.
NE ANLAMA GELİYOR?
Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyonlukla noktalayacak takım, Devler Ligi'ne katılabilmek için en az bir ön eleme turu oynayacak. Grup maçları sonunda tüm takımları elenen Türkiye, sezonu 30,1 puanla tamamladı ve an itibarıyla ülke puanı klasmanında 13. sırada yer aldı.
GÜNCEL SIRALAMA
11 Aralık 2020 itibarı ile ülkelerin anlık puan sıralaması ise şu şekilde oluştu...
İSVİÇRE: 25.225 PUAN
ÇEKYA: 24.800 PUAN
YUNANİSTAN: 25.000 PUAN
SIRBİSTAN: 26.250 PUAN
GÜNEY KIBRIS: 27.750 PUAN
DANİMARKA: 27.825 PUAN
TÜRKİYE: 30.100 PUAN
UKRAYNA: 31.700 PUAN
İSKOÇYA: 32.125 PUAN
AVUSTURYA: 35.825 PUAN
BELÇİKA: 36.300 PUAN
HOLLANDA: 36.800 PUAN
RUSYA: 38.383 PUAN
PORTEKİZ: 47.350 PUAN
FRANSA: 54.917 PUAN
ALMANYA: 71.857 PUAN
İTALYA: 72.440 PUAN
İNGİLTERE: 90.714 PUAN
İSPANYA: 92.286 PUAN
NE ANLAMA GELİYOR?
Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyonlukla noktalayacak takım, Devler Ligi'ne katılabilmek için en az bir ön eleme turu oynayacak. Grup maçları sonunda tüm takımları elenen Türkiye, sezonu 30,1 puanla tamamladı ve an itibarıyla ülke puanı klasmanında 13. sırada yer aldı.
GÜNCEL SIRALAMA
11 Aralık 2020 itibarı ile ülkelerin anlık puan sıralaması ise şu şekilde oluştu...
İSVİÇRE: 25.225 PUAN
ÇEKYA: 24.800 PUAN
YUNANİSTAN: 25.000 PUAN
SIRBİSTAN: 26.250 PUAN
GÜNEY KIBRIS: 27.750 PUAN
DANİMARKA: 27.825 PUAN
TÜRKİYE: 30.100 PUAN
UKRAYNA: 31.700 PUAN
İSKOÇYA: 32.125 PUAN
AVUSTURYA: 35.825 PUAN
BELÇİKA: 36.300 PUAN
HOLLANDA: 36.800 PUAN
RUSYA: 38.383 PUAN
PORTEKİZ: 47.350 PUAN
FRANSA: 54.917 PUAN
ALMANYA: 71.857 PUAN
İTALYA: 72.440 PUAN
İNGİLTERE: 90.714 PUAN
İSPANYA: 92.286 PUAN