Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sağlaması için en azından ilk 11'de olmamız gerekiyor ancak bu sezon alınan sonuçlar neticesinde ilk 11'e girme ihtimali ortadan kalktı. Hal böyle olunca 2022-2023 sezonunda direkt gruplara takım gönderemeyeceğiz.

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Türk takımları, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
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11 Aralık 2020 14:09
Türkiye, geçtiğimiz sezonu 11. sırada tamamladı ve Süper Lig şampiyonunun durumu, Devler Ligi şampiyonunun performansına göre belli olacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşacak takım, kendi yerel liginde de Devler Ligi bileti alırsa Süper Lig şampiyonu (2020-21) direkt gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak. Aksi takdirde Süper Lig'de bu sezon şampiyon olacak takım eleme oynamak zorunda kalacak.

NE ANLAMA GELİYOR?

Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyonlukla noktalayacak takım, Devler Ligi'ne katılabilmek için en az bir ön eleme turu oynayacak. Grup maçları sonunda tüm takımları elenen Türkiye, sezonu 30,1 puanla tamamladı ve an itibarıyla ülke puanı klasmanında 13. sırada yer aldı.

GÜNCEL SIRALAMA

11 Aralık 2020 itibarı ile ülkelerin anlık puan sıralaması ise şu şekilde oluştu...

İSVİÇRE: 25.225 PUAN

ÇEKYA: 24.800 PUAN

YUNANİSTAN: 25.000 PUAN

SIRBİSTAN: 26.250 PUAN

GÜNEY KIBRIS: 27.750 PUAN

DANİMARKA: 27.825 PUAN

TÜRKİYE: 30.100 PUAN

UKRAYNA: 31.700 PUAN

İSKOÇYA: 32.125 PUAN

AVUSTURYA: 35.825 PUAN

BELÇİKA: 36.300 PUAN

HOLLANDA: 36.800 PUAN

RUSYA: 38.383 PUAN

PORTEKİZ: 47.350 PUAN

FRANSA: 54.917 PUAN

ALMANYA: 71.857 PUAN

İTALYA: 72.440 PUAN

İNGİLTERE: 90.714 PUAN

İSPANYA: 92.286 PUAN



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