Türk takımları hayal kırıklığı yarattı

3 Türk takımının katıldığı Balkan Challenge 2 de temsilcilerimiz büyük bir hayal kırıklığı yaratarak ilk turdan elendi!



Balkan Challenge 2 turnuvası 1 Mart'ta başladı ve bitiş tarihi 4 Mart. Turnuvada toplam 8 takım 1.500$ + GameAgents Cup bileti için kıyasıya mücadele edecek. Ülkemizden Dark Passage, No Quarter Cartel ve Royal Bandits takımları bizi turnuvada temsil etti.



Dark Passage, XPC takımına 2-0, Royal Bandits, Invictus Aquilas takımına 2-0 ve No Quarter Cartel takımı da Bpro takımına 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Dünyanın en iyi 15. Takımı durumunda olan Türk takımı Space Soldiers'a bir Türk rakibi maalesef halen çıkmış değil. Takımlarımızın kendilerini göstermeleri için çok iyi bir fırsattı ancak 3 Türk temsilcisi de kötü bir oyun ortaya koyarak turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etti.



Turnuvanın final maçı ise bu akşam saat 21.00'de Bpro ile XPC arasında oynanacak. Turnuvayı kazanan takım 1.000$ ve GameAgents Cup'a katılmaya hak kazanırken, ikinci olan takım ise 500$'ın sahibi olacak.



Ümit ediyoruz ki ülkemizden temsilcimiz Space Soldiers'a rakip olacak bir CS:GO takımı yakın zamanda çıkar ve ulusal turnuvalarda daha keyifli karşılaşmalar seyrederiz. Çünkü Space Soldiers'ın katıldığı ulusal turnuvalarda rakiplerini farklı skorlarla yendiğini söyleyebiliriz.





Yazar: Burak "phoenix" Kata



