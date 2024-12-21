Türk takımları, Avrupa'da haftayı 12 galibiyetle kapattı

Türk basketbol takımları, Avrupa kupalarında bu hafta oynadıkları 14 maçın 12'sini kazandı.



Türkiye'den erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 takım Avrupa kupalarında yoluna devam ediyor.



Erkeklerde THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA EuroCup'ta ise TOFAŞ yer alıyor.



Kadınlarda ise FIBA EuroLeague'de ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Opet, FIBA Eurocup'ta ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş mücadele ediyor.



THY EuroLeague'deki Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı, rakip oyuncuların hastalanması nedeniyle ertelendi. FIBA Avrupa Kupası'nda ise bu hafta TOFAŞ'ın grubunda karşılaşma oynanmadı.



Türk takımlarının hafta içinde Avrupa kupalarında oynadığı maçların sonuçları şöyle:



- THY EuroLeague:



Barcelona (İspanya)-Fenerbahçe Beko: 90-63



Anadolu Efes-Kızılyıldız (Sırbistan): 89-67



Anadolu Efes-Partizan (Sırbistan): 86-77



- BKT EuroCup:



Bahçeşehir Koleji-Dreamland Gran Canaria (İspanya): 73-65



Cedevita Olimpija (Slovenya)-Türk Telekom: 74-80



Hapoel Shlomo (İsrail)-Beşiktaş Fibabanka: 109-101



- Basketbol Şampiyonlar Ligi:



Filou Oostende (Belçika)-Aliağa Petkim: 76-85



RASTA Vechta (Almanya)-Galatasaray: 64-74



Manisa Basket-FMP (Sırbistan): 103-84



Saint-Quentin Basketbol (Fransa)-Karşıyaka: 67-93



- Kadınlar FIBA EuroLeague:



ÇBK Mersin-Beretta Famila Schio (İtalya): 86-52



Umana Reyer Venezia (İtalya)-Fenerbahçe Opet: 71-79



- Kadınlar FIBA EuroCup:



Galatasaray Çağdaş Faktoring-Kızılyıldız (Sırbistan): 82-75



Beşiktaş-InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya): 80-71



