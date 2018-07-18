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Türk takımından dünya rekoru

Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayak yarışmalarında Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, gençler dünya rekoru kırdı.

Kaynak: AA
Türk takımından dünya rekoru
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18 Temmuz 2018 13:10
Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, Dünya Kupası'nın 4. ayak yarışmalarında gençler dünya rekoru kırdı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonda klasik yay kategorisinde sıralama atışları gerçekleştirildi.

Milli okçulardan Mete Gazoz, erkekler klasik yayda 677 puanla ilk sırada yer aldı. Kadınlar klasik yayda ise Yasemin Ecem Anagöz 630 puanlık atış yaptı.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, toplamda 1307 puana ulaşarak gençler dünya rekorunun yeni sahibi oldu. 

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