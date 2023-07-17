Türk sporunun yüz akı: Kadın voleybol

Türkiye'nin takım sporlarındaki en başarılı branşı olan kadın voleybolu, hem milli takım hem de kulüpler düzeyinde önemli başarılar elde etmeyi sürdürüyor.



Son yıllarda hem milli takımlar hem de kulüplerde yapılan yatırımlar, istikrarlı yönetimler, altyapıya verilen önemin meyveleri toplanmaya devam ediyor.



Kadın voleybolunda kulüpler düzeyinde son 12 yılda adeta uluslararası kupalara ambargo koyan Türkiye, A Milli Takım seviyesinde de dünyanın en büyüğü oldu.



Tarihinde 1992 Balkan Şampiyonası, 2005 Akdeniz Oyunları, 2014 CEV Avrupa Ligi, 2015 Avrupa Oyunları ve 2021 İslami Dayanışma Oyunları şampiyonlukları bulunan "Filenin Sultanları" en büyük başarısını dün FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alarak yaşadı.



Türkiye, kadın voleybolunda dünya şampiyonu olarak A Milli Takım seviyesindeki 6. madalyasını elde etti. Ay-yıldızlı ekip, bu başarısıyla tarihinde ilk kez dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı.



Şampiyonlar Ligi'nde kupa 8 kez Türkiye'nin



Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez şampiyonluğa ulaştı.



Kulüpler düzeyinde 2011'den bu yana Türkiye, 8 kez Avrupa şampiyonluğu elde etti. Bu süreçte VakıfBank, 6 kez ile en fazla şampiyon olan ay-yıldızlı ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.



VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.



Türkiye, 7 kez dünyanın en iyisi



Türk takımları, dünya çapında 7 kez şampiyon olarak önemli bir başarı yakaladı.



1991 yılından bu yana Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye, 3 farklı takımla 7 kez şampiyonluğa ulaştı ve bu alandaki en başarılı ülke oldu.



VakıfBank'ın 4 kez ile en fazla şampiyon olduğu organizasyonda Eczacıbaşı 2, Fenerbahçe ise 1 kez dünya şampiyonluğu elde etti.



CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda durum



Türkiye, Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonu Kadınlar CEV Kupası'nda 5, 3 numaralı turnuvası Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda 4 şampiyonluk kazandı.



İlk olarak 1999'da Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı, 2018 ve 2022'de de bu kupayı müzesine götürdü. VakıfBank Güneş Sigorta 2004'te, Fenerbahçe ise 2014'te bu kulvarda şampiyon oldu.



Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda da Bursa Büyükşehir Belediyespor 2015 ve 2017'de mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye uluslararası kupa kazandırdı. Bu organizasyonda diğer şampiyonluklar 2008'da VakıfBank Güneş Sigorta ve 2021'de Yeşilyurt tarafından getirildi.



