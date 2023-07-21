Türk sporunun 'altın' kadınları!

Voleyboldan güreşe, bokstan tekvandoya birçok branşta kadın sporcular, uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı bayrağı başarıyla temsil ediyor.Kadın sporcular, 1936 Berlin Olimpiyatları'na katılarak bir ilki başaran Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni'nin açtığı yoldan giderek Türk sporunun gururu olmaya devam ediyor.Judocu Hülya Şenyurt, 1990'daki Avrupa ikinciliği ve 1991'deki Avrupa gençler şampiyonluğu sonrası olimpiyatlarda da madalya alarak tarihe geçti. Henüz 19 yaşındayken 1992 Barcelona Olimpiyatları'na katılan Hülya Şenyurt, 48 kiloda elde ettiği üçüncülükle olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu olmayı başardı.Kadınlarda ilk olimpiyat altın madalyasını Atina 2004'te halterde Nurcan Taylan'la alan Türkiye, 17 yıl sonra milli boksör Busenaz Sürmeneli ile bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.Nurcan Taylan, 2004 Atina Olimpiyatları'nda Halil Mutlu ve Taner Sağır ile halterde altın madalya kazanan Türk sporcular arasında yer aldı.Milli boksör Busenaz Sürmeneli de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya elde ederek önemli bir başarıya ulaştı. Türkiye, böylece boksta olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını Busenaz Sürmeneli ile kazandı.Milli sporculardan Neslihan Yiğit Arın badminton, Çağla Büyükakçay tenis, İlke Özyüksel modern pentatlon, Göksu Üçtaş Şanlı ise cimnastik branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu oldu.A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olarak tarih yazdı. Ay-yıldızlılar, finalde Çin'i 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. "Filenin Sultanları" aynı zamanda dünya sıralamasında ilk kez birinci sıraya yükseldi.Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'nin ev sahibi ülkeler arasında yer aldığı 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ortaya koyduğu performansla da büyük beğeni aldı.Ankara'da oynanan final maçında son şampiyon Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci olan A Milli Takım, organizasyon tarihinde 2. kez gümüş madalya kazandı.Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, elde ettiği başarılarla Türk güreş tarihine geçti.Kadın güreşinin sembolü haline gelen Yasemin, Türkiye'ye adını 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda duyurdu. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, organizasyon tarihinde Türkiye'ye kadınlarda ilk altın madalyasını kazandırdı.Türk kadın güreşinde yeni bir sayfa açan Yasemin, bu şampiyonlukla da yetinmedi ve 6 kez adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı."İlklerin kadını" Yasemin, Avrupa'nın yanı sıra dünyanın da zirvesine çıkmayı başardı. Yasemin, Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bir ilke daha imza attı.Tokyo Olimpiyatları'nda sıkletinde üçüncü olarak kadınlar güreşte Türkiye'ye ilk madalyayı getiren Yasemin, geçen yıl Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir kez daha dünya şampiyonluğuna ulaştı.Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 2016 TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta tarihi şampiyonluk yaşadı.Çağla, finalde Karadağlı Danka Kovinic'i yenerek WTA turnuvalarında şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu olarak kayıtlara geçti.Milli tekvandocu Nur Tatar, iki olimpiyat oyunlarında madalya kazanan tek Türk kadın sporcu konumunda bulunuyor.Dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan Nur Tatar, 2012 Londra Olimpiyatları'nda gümüş, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise bronz madalya aldı.Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen 2017 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Zeliha Ağrıs, 19 yaşında altın madalya kazanarak dikkatleri çekti.Büyükler kategorisinde ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönen Zeliha, Avrupa şampiyonluğu sevinci de yaşadı.Aktif tekvando kariyerini sonlandıran İrem Yaman, 2015'te Rusya, 2019'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 62 kiloda altın madalya kazandı. İrem Yaman, böylece iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu oldu.Büyükler kategorisinde iki Avrupa şampiyonluğu da bulunan İrem Yaman, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından 2018 yılının en başarılı kadın sporcusu ödülüne de layık görüldü.İpek Soylu, kariyerinin en önemli zaferini 2014 ABD Açık Tenis Turnuvası'nda yaşadı.Genç çiftler kategorisinde İsviçreli partneri Jil Belen Teichmann ile şampiyonluğa ulaşan İpek, "Türkiye'nin ilk grand slam şampiyonu tenisçisi" unvanını alarak adını unutulmazlar arasına yazdırdı.Gizem Girişmen, 2008 Pekin Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında aldığı altın madalyayla Türk spor tarihine adını yazdırdı. Gizem Girişmen, bu başarısıyla paralimpik oyunlar tarihinde altın madalya alan ilk Türk kadın sporcu oldu.Paralimpik halterci Nazmiye Muratlı, hem 2012 hem de 2016 paralimpik oyunlarında altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletti.Kadın Golbol Milli Takımı da Rio 2016 ve 2021'de yapılan Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olarak tarihi başarılara imza attı.Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, 2003'te 98 bin 590 olan lisanslı kadın sporcu sayısı, 19 Temmuz 2023 itibarıyla 5 milyon 964 bin 167'ye ulaştı.Türk sporcuların 2022'de dünya şampiyonalarında kazandığı 551 madalyanın 337'sini de kadınlar elde etti.2022 yılındaki dünya şampiyonalarında farklı yaş gruplarında Türk sporcular 551 madalya kazanırken, bunların 337'sini kadınlar, 214'ünü erkekler aldı.Kadın sporcuların madalya üstünlüğü Avrupa şampiyonalarında da görülüyor. Milli sporcular 2022'de Avrupa'da toplam 948 madalya elde ederken, bunun 521'ini kadın, 427'sini erkek sporcular kazandı.NOT: 2023'teki lisanslı kadın sporcu sayısına, TFF'ye ve okul sporlarına kayıtlı sporcular da dahil edilmiştir.