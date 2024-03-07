Türk sporuna kadın damgası

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, son 10 yılda lisanslı kadın sporcu sayısının 5 milyondan fazla arttığına dikkat çekerek, Türk kadınının spordaki başarısı, centilmenliği ve cesaretiyle dünyaya ilham kaynağı olduğunu söyledi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk kadını, hayatın her alanında olduğu gibi sporda da adından başarıyla söz ettiriyor. Kadın milli sporcularımız tenisten, yüzmeye, tekvandodan, haltere kadar 2023'te katıldığı uluslararası organizasyonlarda 4 bin 69 madalya kazandı. Bunlardan 86'sı dünya şampiyonu, 219'u da Avrupa şampiyonu olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Son 10 yılda lisanslı kadın sporcu sayısının 5 milyondan fazla arttığına dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türk kadınının spordaki başarısı, centilmenliği ve cesaretiyle dünyaya ilham kaynağı olduğunu söyledi. Başarıdan başarıya koşan kadın milli sporcularımız, Türk sporunun gururu olmaya devam ediyor.



Türkiye'de bugün 15 milyon 325 bin 8 lisanslı sporcu bulunuyor. Bunlardan 6 milyon 389 bin 265'ini kadınlar oluşturuyor. Kadın milli sporcularımız tenisten, yüzmeye, tekvandodan, haltere kadar birçok branşta faaliyet gösteriyor. Aldığı madalyalarla başarısını taçlandıran kadın sporcularımız 2023 yılında katıldığı uluslararası organizasyonlardan 1338'i altın, 1439'u gümüş ve 1292'si bronz olmak üzere 4 bin 69 madalya kazandı.



Kadın sporcular dünya ve Avrupa şampiyonalarına da damgasını vurdu. 2023' te 86 kadın sporcu dünya şampiyonu olurken, 219 kadın sporcu da Avrupa şampiyonu olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Kadın sporcular, lisanslı sporcuların yüzde 42'sini oluşturmasına karşın başarı yüzdesi açısından erkek sporcuları geride bıraktı.



Kadın sporcularımız 2023'te en çok başarıyı, 461 madalya ile Kick Boksta elde etti. Kick boksçuları 450 madalyayla tenisçiler, 416 madalyayla wushu sporcuları, 348 madalyayla yüzücüler, 268 madalya ile de tekvandocular takip etti" ifadeleri yer aldı.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Yıllardır erkeklerin domine ettiği branşlarda, kadınların da başarılı olduğunu görmek büyük bir gurur. Özellikle de spor gibi erkeklerin egemen olarak görüldüğü bir alanda kadınların ön plana çıkması bunu daha da değerli kılıyor" dedi.



"KADIN MİLLİ SPORCULARIMIZ, GENÇ KIZLARIMIZ İÇİN ÖRNEK ROL MODELLER HALİNE GELDİ"



Son 10 yıl içinde lisanslı kadın sporcu sayısının 5 milyondan fazla arttığını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türk kadınının spordaki başarısı, centilmenliği ve cesaretiyle dünyaya ilham kaynağı olduğunu söyledi.



Türk kadının her alanda yükselmesini sağlamak asli sorumluluklarımızdan birisi diyen Bakan Bak, "Türkiye'nin geleceğine umut ve güven aşılayan milli kahramanlar, aynı zamanda genç kızlarımız için de güçlü ve örnek rol modeller haline geldiler. İnanıyorum ki, Türkiye'de daha çok kadın sporcumuz başarılarıyla adını dünyaya duyuracak. Türk kadınında o azim, çalışkanlık ve güç mevcut" şeklinde konuştu.





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