Türk sporcular Tokyo'da günü 3 madalyayla tamamladı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. günü tamamlanırken Türk sporcular 3 madalya kazanma başarısı gösterdi.



Milli sporcular günü birer altın, gümüş ve bronz madalyayla tamamladı.



Mete Gazoz'un ardından Türkiye'ye ikinci altın madalyayı boksta Busenaz Sürmeneli getirdi.



Kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya mücadelesinde Çinli Hong Gu'yla karşılaştı. İlk rauntta beş hakemin sadece birinden tam puan alabilen Busenaz, ikinci raunttun son 15 saniyesinde üst üste hamleler yaparak 5 hakemden de 10'ar puan aldı. Son rauntta da rakibine üstünlük şansı vermeyen milli sporcu, altın madalyayı alarak tarihi bir başarıya imza attı.



Boksta günün diğer altın madalya mücadelesine ise Buse Naz Çakıroğlu çıktı.



Finalde Bulgar Stoyka Zhelyazkova Krasteva ile karşılaşan Buse Naz, ilk rauntta rakibinin 5 hakemden de 10 puan almasına engel olamadı. İkinci rauntta da istediği oyunu ringe yansıtamayan Buse Naz, sadece bir hakemden tam puan alabildi. Son rauntta rakibine karşı hamle yapamayan milli boksör, karşılaşmayı mağlup tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.



Buse Naz Çakıroğlu kadın boksunda Türkiye'ye ilk madalyayı getiren sporcu olurken, Busenaz Sürmeneli ise ilk altın madalyayı kazanan boksör olarak tarihe geçti.



- Karatede bir bronz geldi



Günün bronz madalyası ise karate branşında geldi.



Erkekler kumite +75 kiloda tatamiye çıkan Uğur Aktaş, yarı final maçında İranlı Sajad Ganjzadeh ile karşılaştı.



Rakibine mağlup olarak final şansını kaçıran Uğur Aktaş oyunları bronz madalya alarak tamamladı.



Uğur Aktaş'ın elde ettiği madalyayla milli karateciler Tokyo 2020'de 4 altın madalya kazandı.



Kadınlarda ise milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol, eleme grubundan çıkamayarak organizasyona veda etti.



Kumite +61 kilo maçında tatamiye çıkan milli sporcu, A Grubu'nda Kazak rakibiyle berabere kaldıktan sonra Japon sporcuya yenildi. Üçüncü maçında da İtalyan rakibine yenilen Meltem, finale çıkma şansını yitirdi.



Meltem Hocaoğlu Akyol, gruptaki son maçında Azerbaycanlı sporcuya mağlup olarak oyunlara veda etti.



- Süleyman Karadeniz bronz madalya kaçırdı



Güreşte mindere çıkan Süleyman Karadeniz bronz madalya mücadelesinde İtalyan rakibine mağlup oldu.



Erkekler serbest stil 97 kilo bronz madalya mücadelesinde İtalyan Abraham de Jesus Conyedo Ruano'ya son dakika içinde mağlup olan milli güreşçi, oyunları beşinci olarak tamamladı.



- Yasemin Can 11. oldu



Atletizmde kadınlar 10 bin metre finalinde ise milli sporcu Yasemin Can yarışa katıldı.



Olimpiyat Stadı'ndaki finalde 29 atlet yarışırken Yasemin Can, 31.10.05'lik derecesiyle yarışı 11. sırada bitirdi.



Kadınlar maraton yarışına katılan Meryem Erdoğan ise sakatlığı nedeniyle yarışı tamamlayamadı.