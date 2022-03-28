Türk ralliciler Çelik ve Hasbay Portekiz'de yarıştı

2022 FIA Avrupa Ralli Şampiyonası'nın Portekiz ayağı Azorlar Rallisi'ni Türk sürücüler Çağlayan Çelik 30'uncu, Emre Hasbay ise 33'üncü sırada bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk ralliciler Çelik ve Hasbay Portekiz'de yarıştı
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28 Mart 2022 13:14
2022 FIA Avrupa Ralli Şampiyonası'nda Türk ralliciler Çağlayan Çelik ve Emre Hasbay Portekiz'de yarıştı.

Organizasyonda bu sezon Türkiye'yi temsil eden Emre Hasbay-Kutay Ertuğrul ile Çağlayan Çelik-Sedat Bostancı ekipleri, şampiyonanın ikinci ayağı olan Azorlar Rallisi'nde Renault Clio Rally5 ve Renault Clio Rally4 ile mücadele etti.

Portekiz'in Azorlar adasında iki gün süren ve 14 etaptan oluşan yarışı, Çağlayan Çelik-Sedat Bostancı ekibi 3.03.47.5'lik zamanıyla 30'uncu, Emre Hasbay-Kutay Ertuğrul ekibi ise 3.33.08.3'lük süresiyle 33'üncü sırada tamamladı.

 

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