Türk okçuluğunda ilk hedef zirveye çıkmak!

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Yıldızlar ve Gençler Geleneksel Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası için Edirne'ye gelen Toksöz, AA muhabirine Türk okçuluğuna olan ilgilinin her geçen gün arttığını belirtti.



Federasyonun iki buçuk yıllık geçmişi olmasına rağmen 550'ye yakın kulüp ve 10 bin civarında lisanslı sporcuya ulaştıklarını ifade eden Toksöz, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 2,5 yıldır salgınla uğraştığımız bu dönemde bu sayının hiç azımsanmayacak bir rakam olduğunu düşünüyoruz. İlerleyen zamanda gençlerimizin, toplumumuzun, vatandaşlarımızın genlerinde bulunan bu ata sporunu, bu ecdat yadigarı Türk okçuluğunu gitgide daha da yayarak, tüm Türkiye'de çok daha fazla uğraşılan bir spor branşı olmasını hep birlikte arzu ediyoruz ve federasyon olarak bunun için çalışıyoruz."



Tarihi dizi, film ve Mete Gazoz okçuluğa olan ilgiyi artırdı



Toksöz, Türk okçuluğunun gitgide büyüyen bir potansiyele sahip olduğunu, tarihi dizi ve filmlerin bu anlamda büyük katkısı sağladığını söyledi.



Olimpik okçulukta Mete Gazoz'un şampiyonluğunun da okçuluğa olan ilgili artırdığını ifade eden Toksöz, şu ifadeleri kullandı:



"Bu anlamda uluslararası başarıların, ulusal başarıların özellikle sporculara bir motivasyon kaynağı olduğu ve Türk okçuluğunun gelişmesine katkı sunduğunu bizler de gözlemlemekteyiz. Geleneksel Türk okçuluğu bir olimpik branş değil ama ileride bizim hedefimiz inşallah olimpik bir branş olduğunda kürsüde Türk bayrağını dalgalandıracak sporcuları yetiştirmek. Bu sene özellikle İslami Oyunlar ülkemizde Konya'da düzenlenecek. İslami Oyunlar bizim federasyonumuzun katılacağı uluslararası düzeydeki ilk müsabaka olacak. Bu anlamda gayretimiz de orada Türk bayrağını en üste taşımak. Türk okçuluğunu zirveye taşımak bizim için de bu sene uluslararası müsabakalar açısından da heyecanla beklediğimiz bir yıl olarak devam ediyor."

















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