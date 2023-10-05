Türk okçuluğunda başarı, stratejik plan çalışmasıyla geldi

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, uzun süredir stratejik bir planla sporcuları çalıştırdıklarını bunun meyvesini 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda aldıklarını, aynı planla çalışmaya devam ettiklerini, 2024 Paris'te de başarılı sonuçlar beklediklerini söyledi.



Anadolu Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'ne konuk olan Topaloğlu, okçulukta kazanılan başarıları değerlendirdi, hedeflerini anlattı.



Göreve geldikten sonra 2013 yılında 13-14 yaş grubuna yönelik bir program başlattıklarını hatılatan Topaloğlu, "Bu programdan Mete Gazoz ve onun gibi birçok sporcumuz çıktı. Bu çocuklarımız geçen 10 yıl içinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları, olimpiyat kotaları, olimpiyat şampiyonluğu gibi çok ciddi başarılar elde ettiler." dedi.



Düzenli ve uzun soluklu çalışmanın önemine dikkati çeken Topaloğlu, "2016 yılında stratejik planımızı ortaya koyduk, 5 yıl boyunca sporcularımızı bu plana sadık kalarak çalıştırdık. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bunun sonucunu da aldık. Hemen akabinde 2024 stratejik planımızı ortaya koyduk, şu anda da bu planımız Paris Olimpiyat Oyunları'na kadar devam edecek. Bu plan çerçevesinde geçen ağustos ayında Mete Gazoz dünya şampiyonluğunu kazandı. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı dünya ikincisi oldu ve 2024 Paris Olimpiyatları kotasını kazandı." diye konuştu.



- 2024 Okçuluk Dünya Kupası, Antalya'da yapılacak



"2024 Paris'te üç erkek sporcumuzla hem takım madalyası hem de ferdi madalya peşinde koşacağız" diyen Topaloğlu, "Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası ve gelecek yıl Antalya'da yapacağımız Dünya Kupası yarışmaları var. Antalya'da kızlarımız için de bir takım veya ferdi olimpiyat kotası hedefimiz var. Eğer böyle olursa o zaman karışık takımlarda da bir madalya şansımız olacak. Bu hedefler için arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar." şeklinde konuştu.



Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'ın da projelerinin bir parçası olduklarını dile getiren Topaloğlu, "Dünya ikinciliği olunca daha fazla tanınır oldular. Bunlar da 2013 yılında başlattığımız projedeki çocuklarımızdan. Bu projeden gelen başka çocuklarımız da var. Genç takımımızın daha çok başarılar getireceklerine inanıyorum." dedi.



2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Mete Gazoz'un altın madalya kazanmasıyla Türk okçuluğunda çıtanın çok yükseldiğini ifade eden Topaloğlu, şöyle konuştu:



"Altın, gümüş, bronz bunların hepsi olabilir, sonuçta ülkemizin en iyi şekilde temsil edilmesi önemli. Kadın sporcularımızdan da Dünya Yenihayat, Gençler Dünya Şampiyonası'nda ikinci olarak kendisini göstermiş oldu. O da bir yıl sonra hem genç olarak hem de büyükler kategorisinde yarışmaya başlayacaktır. Dünya Yenihayat gibi 15-16 yaşlarında birçok sporcumuz var. Milli takımlarımızın seçimi yapıldıktan sonra alt taraftan yine bir o kadar da yedek sporcumuz geliyor."



- Makaralı yay takımının da olimpik branşa alınması çalışmaları



Makaralı yay takımının da olimpik branşa alınması çalışmalarına ilişkin de Topaloğlu, "Öyle bir hazırlık var, Türkiye makaralı yay kategorisinde çok başarılı. Amerika, Danimarka ve Hollanda gibi ülkeler de bu konuda çok iddialı. Şu anda Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) bu konuda bir çalışması var. 2028 Olimpiyatları'nda büyük bir ihtimalle makaralı yay da olimpik olarak anılacak. Bizim için büyük bir avantaj olur, makaralı yay kategorisinde bizim çok iyi sporcularımız var." şeklinde konuştu.



Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlenen minikler kategorisine yüksek bir katılımın olmasına ilişkin de Topaloğlu, "Okçuluğa ilgiyi ölçmenin metotlarından biri de bu yarışma, Antalya'daki şampiyonada binin üzerinde çocuğumuz yarıştı. Bu sayı Türkiye'de okçuluğa alt kademede çok büyük bir ilginin olduğunu anlatıyor. Federasyon olarak çocuklarımızı dikkatle izledik, öne çıkanları ayrı bir kategoriye aldık. Eğitimlerine de zarar vermeden onları okçulukta eğitmek bizim görevimiz, bu konuda da çok büyük yol aldık." değerlendirmesinde bulundu.



- "Yusuf Göktuğ Ergin, son 3 yıldır dünyanın en iyi antrenörü sıfatını taşıyor"



Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'in dünyanın en iyi okçuluk antrenörü olarak seçilmesiyle ilgili de Topaloğlu, şöyle konuştu:



"Yusuf Göktuğ Ergin, geçmişte olimpiyatlara katılmış bir milli sporcumuzdu. Aktif sporculuğu bıraktıktan sonra davet ettik. O da kendisini hocalık için çok ciddi bir eğitimle yetiştirdi, biz de bu görevi emanet ettik ve son derece başarılı olduğunu görüyoruz. Tüm dünyada başarısı takdir edilen bir teknik direktörümüz, son 3 yıldır dünyanın en iyi antrenörü sıfatını taşıyor, bu sıfatı Dünya Okçuluk Federasyonunun seçmesiyle alabiliyorsunuz. O da bu sıfatı alarak Türkiye'ye gerçekten büyük bir tanıtım imkanı vermiş oldu. Ayrıca Yusuf Ergin, ilk defa Uluslararası Okçuluk Federasyonunun koç komitesinin de başkanı oldu."



