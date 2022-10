Türk okçuluğunda 2022, 'rekor' sezon olarak tarihe geçti

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 2022 açık hava sezonunu tarihi başarılarla kapattıklarını belirtti.



Topaloğlu, okçulukta bu sezon yakaladıkları başarıları, AA muhabirine değerlendirdi.



Türk okçuluğu açısından bu sezonun başarılarla geçtiğini ifade eden Topaloğlu, federasyon olarak sonuçlardan mutlu olduklarını söyledi. Başarıların gelecek zaferlerin öncüsü olduğunu aktaran Topaloğlu, okçuluğun başarı çıtasının yükselmeye devam ettiğine dikkati çekti.



Topaloğlu, son olarak Mete Gazoz'un Meksika'daki 2022 Dünya Kupası Finali'nde bronz madalya kazandığını ayrıca Dünya Okçuluk Federasyonu 2021 Ödülleri'nde yılın klasik yay erkek okçusu seçildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı da göz önüne alacak olursak bu sezonu gerçekten tarihi başarılarla kapattık. Rakamsal olarak ifade etmek gerekirse, 2021'de madalya sayımız 45'ti. Bu sezon rekorla 86 madalya aldık. 30 altın, 32 gümüş ve 24 bronz olmak üzere 86 madalya kazandık. Hepsi birbirinden değerli. 2021 yılındaki madalya sayısının neredeyse yüzde yüz oranında artırdık. Bu artırdığımız yarışmalarda küçük yarışmalar değil. Hepsi Avrupa ve dünya şampiyonası seviyesindeki yarışmalar. Bu nedenle 2022 yılı Türk okçuluğunun tarihi bir sezonu oldu. Umuyoruz ki gelecek yıllarda da bu başarının daha üzerinde bir başarıya ulaşırız."



Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan sonra spot ışıklarının Türkiye Okçuluk Federasyonuna çevrildiğine işaret eden Topaloğlu, "Bu olimpiyat altın madalyası omuzlarımızdaki sorumluluğu bir kat daha artırdı. Milletimiz bizden yeni başarılar bekliyor. Bunu da biliyoruz. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Birlik ve beraberlik içinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyoruz." dedi.



Önlerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarının olduğunu anımsatan Topaloğlu, her organizasyonda başarılı olmak için çaba harcamaya devam ettiklerini ifade etti.



"Her geçen gün biraz daha fazla teknolojiyi kullanmaya yönelik çalışıyoruz"



Her yıl çalışmalarının aynı olmayacağı bilgisini veren Topaloğlu, şöyle devam etti:



"Her geçen gün biraz daha fazla teknolojiyi kullanmaya yönelik çalışıyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanırken yaptığımız çalışmanın çok daha değişik versiyonunu bu dönemde yapacağız. 2024 yılının stratejik planını yaptık. Bu plan gereği adım adım ilerliyoruz. Yine 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda olduğu gibi sessizce, planlı ve programlı bir şekilde devam ettireceğiz."



Topaloğlu, Türk okçuluğunun her sezon biraz daha geliştiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bizim yaptığımız sadece küçük dokunuşlar oldu. Küçük dokunuşlarla hem sporcularımızı hem teknik heyetimizi oluşturup geliştirdik. 'Eğiticilerin eğitimi' dediğimiz programlarla buraya geldik. Sporcularımızın değişik antrenman metotlarıyla çalışmalarını sağladık. Bu çalışmalar sırasında çok büyük dijital makinalar kullandık, çeşitli teknik destek elemanlarıyla çalıştık. Türkiye'de ilk defa takımda bir spor psikoloğu ve fizyoterapist görevlendirdik. Dolayısıyla tüm bu çalışmalarımız kamuoyuna yansıdı. Bunu madalyalarla süslediğiniz zaman da bugünkü durum ortaya çıktı."



Kurumsallaşmanın önemi



Federasyonunun kurumsallaşması için de mesai harcadıklarına dikkati çeken Topaloğlu, "Türkiye Okçuluk Federasyonunda, kurumlar ve kurallar işlemektedir. Hiçbirimiz, hiç kimse keyfi kararlar alamaz. Her şey kurallara bağlıdır. Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde çalışmalarımız yürütülmektedir. Dolayısıyla bu kurumsallığın getirdiği ciddiyet ve prensipler de başarının sebeplerinden birisidir." diye konuştu.



Açık hava sezonunun Tokat'ta yapılan Türkiye Kupası finalleriyle sona erdiğini belirten Topaloğlu, kasım ayı itibarıyla da salon sezonuna başlayacaklarını söyledi.



Salon sezonunun ilk yarışında Samsun'da Avrupa Salon Şampiyonası'nı düzenleyeceklerini dile getiren Topaloğlu, hazırlıkların sürdüğünü sözlerine ekledi





