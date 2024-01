Türk okçuluğu takım halinde ilk olimpiyat madalyasını Paris'te almak istiyor

Türkiye, 2013'te başlatılan Olimpiyatın Gençleri Milli Takımlar ve Altyapıda Gelişim Programı sayesinde başarılı sporcuların yetişmeye başlamasıyla okçulukta çıtayı her geçen gün yükseltti.



Milli okçu Mete Gazoz'un olimpiyat ve dünya şampiyonu olmasının ardından ilginin daha da arttığı okçulukta, en büyük hedef takım halinde olimpiyat şampiyonu olmak.



Berlin'deki 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Antalya'daki kampta her gün yüzlerce oku şampiyonluk parolasıyla atıyor.



- Madalyaya giden yol: "Yıllık çalışma programı"



Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, milli takımın kamp yaptığı Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokyo'daki olimpiyatlarda elde ettikleri başarının sürdürülebilir olduğunu göstermek için Paris'te de madalya almak istediklerini söyledi.



Tokyo Olimpiyatları biter bitmez 2024 yılının hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Ergin, şöyle konuştu:



"2016'daki olimpiyatlarda Mete Gazoz'un sahadan elenip ayrılırken 'olimpiyatları kazanacağım' diye bir sözü vardı. Onun sözü bize ödev oldu. Dersimize iyi çalıştık. Yıllık çalışma planı oluşturduk. Bu plan ile olimpiyat ve dünya şampiyonası gibi önemli turnuva yıllarının 28-30'uncu haftasına denk gelen dönemlerde sporcuların en üst performans seviyesine ulaşmalarını hedefliyorduk. Bu plan 4 yıldır sorunsuz işliyor. 4 yıldır 30'uncu haftasına geldiğimizde sporcular bütün büyük yarışmalardan madalya ile dönmeyi başardılar."



Bu yıllık plan doğrultusunda yaptıkları her çalışmayı kayıt altına aldıklarını aktaran Ergin, "Sporcularımın her antrenmanda harcadıkları kalori, kalp atım hızları hepsi kayıt altında. En büyük amacım bu sistemin ben olmasam da sürdürülebilir olması. Yıllar sonra benden sonra gelecek kişiler bu hafızadan yararlanarak çıtayı daha yukarıya çıkarmak için mücadele etmeli." ifadelerini kullandı.



Öz güvenlerinin yüksek olduğuna işaret eden Ergin, "Günde 12 saati kapsayan bir antrenman programımız var. Ok atışlarının yanı sıra dayanıklılık, özel ve genel kuvvet antrenmanlarımız var. Sporcularımızın performans durumları bir önceki yıla göre daha yüksek seviyede başlıyor. Bu performansı doğru yönetmeyi başarırsak Paris Olimpiyatları'nda ülkemize hak ettiği sevinci yaşatırız. En büyük hayalim, hedefim takım halinde olimpiyat madalyası almayı başarmak. Fiziksel olarak hazırız, zihinsel olarak da süreci iyi yönetirsek Türk okçuluğu olarak inşallah en büyük hayalimize kavuşacağız." dedi.



- Klasik yay erkek milli takımında tek hedef: altın madalya



Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz da olimpiyatlarda takım halinde madalya almak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.



Mete Gazoz, dünya şampiyonasında ikinci olarak takım halinde kendilerini dünyaya kanıtladıklarını belirterek, olimpiyatlarda madalya almamak için önlerinde engel bulunmadığını vurguladı.



Milli okçu Ulaş Berkim Tümer de Paris'ten altın madalya ile döneceklerine inandığını vurgulayarak, Antalya'daki kampta sıkı bir çalışma yaptıklarını ve her geçen gün performanslarının yükseldiğini dile getirdi.



Muhammed Abdullah Yıldırmış da olimpiyatlarda ilk defa yarışacağı için heyecanlı olduğunu ve dünya şampiyonasında gösterdikleri performans ile olimpiyat madalyası kazanabileceklerini herkese kanıtladıklarını anlattı.