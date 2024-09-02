Türk motosikletçilerin, BMU Avrupa Supermoto performansı

Türk sürücüler, Bulgaristan'da düzenlenen BMU Avrupa Supermoto ve Pist Şampiyonalarında 10 kez podyumda yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk motosikletçilerin, BMU Avrupa Supermoto performansı
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02 Eylül 2024 13:38
Türk sürücüler, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) tarafından Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Supermoto ve pist şampiyonalarında 10 kez podyumda yer aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, BMU Avrupa Supermoto Şampiyonası ve BMU Avrupa Pist Şampiyonası Plevne kentinde yapıldı.

BMU Avrupa Supermoto Şampiyonası 65cc sınıfındaki iki yarışta da Berkay Sarıay birinci, Poyraz Bor 2'nci ve Enes Çağan Çakır 3'üncü oldu.

BMU Avrupa Pist Şampiyonası CF Moto sınıfında mücadele eden Demircan kardeşler, iki yarışı da ilk 2 sırada bitirdi. Fatih Demircan birinciliği, Furkan Demircan ise 2'nciliği elde etti.

 
 
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