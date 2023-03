Türk karma dövüş sanatları sporcusu Halil Amir'in gözü kemerde

Türk karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu Halil Amir, hiçbir rakipten çekinmediğini ve iki maç sonra kemeri almayı hedeflediğini söyledi.



"One Championship" adlı karma dövüş sanatları organizasyonunda, 22 Nisan Cumartesi günü İsviçreli Maurice Abevi ile karşılaşacak 28 yaşındaki Amir, ekibiyle Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor.



Amir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün rakiplerine aynı şekilde hazırlandığını belirterek, "Maurice Abevi'yi yenerim, sonraki maçta kemeri alırım diye düşünüyorum. Önce bu maçı kazanayım. One FC kimi teklif edecek bakalım." dedi.



One FC içindeki klasmanda dördüncü sırada yer alan Amir, İsviçreli Abevi ile eşleşmesiyle ilgili, "Son maçımdan bu yana 5 ay geçti. İlk 5'teki sporculardan biriyle karşılaşmak istiyordum. Klasmanın ilk sırasında Ok Rae Yoon var, onu istiyordum. Bir sakatlığı varmış, sürekli ertelendi. Benden kaçabilirler ama sonunda karşılaşacağız. Benim hedefim kemer, karşıma kimin çıktığı önemli değil." diye konuştu.



Amir, Maurice Abevi maçının büyük bölümünün ayakta geçeceğini dile getirerek, "Rakiplerimi incelemeyi çok sevmiyorum. 1-2 maçına baktım. Daha çok ayakta mücadele ediyor. Ayakta geçer diye düşünüyorum. Şaşırtıcı bir rakip değil. Uzun boylu, hücumu iyi, güreşini görmedim. Benim güreşim başka seviyede, kendime güveniyorum." ifadelerini kullandı.



- "Türkiye'de bu sporun yayılması için bir yıldız olmalı"



Halil Amir, Türkiye'de karma dövüş sanatlarının henüz fazla tanınmadığını belirterek, sporla ilgili yanlış bir algının olduğunu kaydetti.



Karma dövüşün içinde güreş, kick boks ve boksun olduğunu anlatan Amir, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İnsanlar kafese giriyor birbirini öldürüyor' gibi düşünüyorlar. Aslında güzel bir spor. Türkiye'de bu sporun gelişmesi için dünyada tanınmış bir yıldız olmalı. İnşallah gelişecek. Soranlar var, gençlere ders veriyorum. Beni motive olarak izliyorlar, ben kazanınca onlar da benim gibi olmak istiyorlar.



Daha önce başka organizasyonlarda da maça çıktım. One FC ayrı bir dünya. Her şey çok kaliteli. Zamanlamalar iyi. İlk maçıma Singapur'da çıktım. Oradaki taraftarlar çok iyiydi. 20 bin kişilik salonda sabah erken maçım vardı. Saati ABD'ye göre ayarlamışlar. Sabah erken kim gelecek diye düşünüyordum. Dışarıda bir sıra gördüm, yeni yeni geliyorlar diye düşündüm. Ama çoktan gelmişler, dışarıdakilere yer kalmamış. O kadar bu spora meraklılar."



Beslenmesine çok dikkat ettiğini aktaran Amir, disiplin ve uykunun da başarısında önemli rol oynadığını belirtti.



- Amir-Abevi randevusu nisan ayında



Bugüne kadar çıktığı 8 maçı da kazanan Halil Amir, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Lumpinee Boks Salonu'nda, 2021 Ulusal Dövüş Şampiyonası (NCA) serisini kazanan İsviçreli Maurice Abevi ile karşılaşacak.



Ülkesinde iki turnuvadan kupayla ayrılan 22 yaşındaki İsveçli Abevi de 6 maçlık yenilmezlik serisini bu müsabakada korumaya çalışacak.



Halil Amir, geçen yıl ekim ayında çıktığı son maçta, hafif sıklet sıralamasında o dönem üçüncü sırada yer alan Rus Timofey Nastyukhin'i ikinci rauntta teknik nakavtla yenerek adından söz ettirmişti.









