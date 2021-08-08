'Türk kadını' Tokyo 2020'de tarihe geçti!

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türk kadın sporcular aldıklarını madalyalarla Türk spor tarihe geçti.



Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 50 kadın sporcuyla temsil edildi.



Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından geri alınan madalyalar sayılmadığı için kadınlarda en yüksek madalya sayısı 2004'te Atina'da yaşandı. Yunanistan'daki olimpiyatta halterde Nurcan Taylan altın, Reyhan Arabacıoğlu ise bronz madalya aldı.



Türk kadın sporcular, Tokyo 2020'de ise boksta Busenaz Sürmeneli'yle altın, Busenaz Çakıroğlu'yla gümüş alırken Yasemin Adar güreşte, Hatice Kübra İlgün tekvandoda, Merve Çoban ise karatede bronz madalya aldı.



Oyunlarda 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalyayla toplamda 5 madalya elde eden Türk kadın sporcular, Japonya'da büyük bir başarı elde etti.



Türk kadın sporcularının Tokyo 2020 öncesi 6 madalyası bulunuyordu.



17 yıl sonra altın madalya



Türk kadını, olimpiyatlarda 2004'ten sonra ilk altın madalyasını Busenaz Sürmeneli'yle elde etti.



Milli boksör 69 kiloda altın madalya aldı ve 17 yıl önce Nurcan Taylan'ın başarısını tekrarlayarak İstiklal Marşı'nın okutan Türk kadın sporcu oldu.



Aslı Çakı Alptekin'in 2012 Londra'da atletizm 1500 metrede aldığı altın madalya IOC tarafından doping gerekçesiyle geri alınmıştı.



3 branşta ilk madalyalar



Türk sporu, kadınlarda 3 branşta ilk kez madalya sevinci yaşadı.



Yasemin Adar güreşte, Buse Naz Çakıroğlu boksta ve Merve Çoban karatede Türkiye'ye kadınlarda ilk madalyalarını kazandırdı.



İlke Özyüksel ve Eda Tuğsuz madalyayı kıl payı kaçırdı



Tokyo 2020'de madalya alamamalarına rağmen birçok kadın sporcu da performanslarıyla göz doldurdu.



Bu isimlerin başında ise modern pentatlonda İlke Özyüksel ile atletizmde Eda Tuğsuz geldi.



Rio 2016'da 35. olan İlke, Tokyo 2020'yi ise 5. sırada tamamladı ve madalyaya çok yaklaştı. İlke bu derecesinin önemini "Madalya kadar değerli bir sonraki olimpiyatlara altın madalyanın en büyük favorisiyim." diyerek vurguladı.



Cirit atmada elemeleri geçerek finale çıkan 24 yaşındaki Eda Tuğsuz ise final yarışlarında dördüncü oldu ve madalyaya çok yaklaştı. Eda bu performansıyla gelecek için de umut verdi.



Kadın sporcuların madalya sayısı



1992 Barcelona'da judocu Hülya Şenyurt'la ilk madalyasını alan 2004 Atina'da ise ilk altınını halterci Nurcan Taylan'la elde eden Türk kadını, Tokyo 2020'ye damga vurdu. Tokyo'da kazanılan 5 madalyayla birlikte Türk kadın sporcularının olimpiyattaki madalya sayısı 2'si altın, 3'ü gümüş, 7'si bronz olmak üzere toplamda 11'e çıktı.



