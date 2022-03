'Türk kadını desteklenirse her şeyi başarır'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili olarak spor dünyasından birçok açıklama geldi.Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su, Türkiye'de kadın futbolunun geleceğine inandığını söyledi.Nihan Su; "Yavaş ilerliyor görülebilir ama bence çok doğru bir zamanlamaydı. Türkiye'de kadın futbolcu sayısının fazlasıyla artacağını düşünüyorum. Böyle büyük bir camiada bir kadın teknik direktörün tercih edilmiş olması beni fazlasıyla heyecanlandırdı"TFF'nin 2023'te kadın futbol hakemlerinin Süper Lig'de görev alması hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyorTürkiye'nin FIFA kokartlı ilk kadın hakemi Lale Orta: "2023 yılında Süper Lig'de maç yönetecek hakemin şu anda bir alt ligde maç yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdiden güçlü maçlarda görev almalılar ki Süper Lig'de maça çıkınca kamuoyu tarafından rahatlıkla içine sindirilmiş şekilde maçlar yönetsinler ve kamuoyu kadın hakemi rahatlıkla kabul edebilsin"FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki: "Bir hakemin Süper Lig'de maç yönetebilecek performansa ulaşması yıllar alıyor ve biz hızlandırılmış programda merkez hakem kurulu başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da desteğiyle tüm çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz"Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında GZT Giresunspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmayı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın ve çocuklar ücretsiz izleyebilecek.Gençlerbirliği ve Eskişehirspor'un kadın futbol takımları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen özel organizasyonda karşılaştı.Gençlerbirliği'nin davetlisi olarak İlhan Cavcav Tesisleri'ne gelen Eskişehirspor ile bu özel günü birlikte kutlamanın sevincini yaşayan başkent ekibi futbolcuları, dostça geçen mücadelenin keyfini çıkardı.Sualtı milli hakemi Aydan Yazıcıoğlu, destek verilirse Türkiye'de kadınların başaramayacağı bir iş olmadığını belirterek, Türkiye'de 100'ün üzerinde aktif kadın hakeminin olduğunu söyledi."Sualtı hakemi olmak kolay bir şey değil. Çünkü gençlerle yarışıyorsunuz. En az onlar kadar hızlı yüzmelisiniz ki hatalarını yakalayasınız. Hakem olursam sporcuyken yaşadığım haksızlıkların başkalarına yapılmayacağını düşündüm. Gelecek neslin sporcularının hatalarını göreyim, emeklerine sahip çıkayım istedim"Kadın futbolundaki başarısını futgolfe taşıyan Bilgin Defterli, 2023 yılında ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayı hedeflerken, bu branşa hemcinslerinin ilgisinin artmasını istedi.Defterli, Türkiye'de yeni olan futgolfe ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Futgolf, futbol ve golf sporunun birleşiminden oluşan bir branş. 18 delikten oluşan parkurda en az atış sayısını yapan galip geliyor. Daha fazla kadın sporcunun futgolf ile tanışmasını ve bu spor dalında boy göstermesini istiyorum. Futgolfün geleceği parlak." ifadelerini kullandı.Ankara bölgesi hakemlerinden FIFA kokartlı Gamze Durmuş Pakkan, kadın hakem sayısının artmasını istiyor.Gamze Durmuş Pakkan: "Burak da ben de hakemiz. Yanlışı ve doğruyu tartarak evde kararları ortak alıyoruz. Hakem, her zaman doğru karar vermeye çalışır. Hakem olarak biz de hayatımızdaki kararları doğru vermeye çalışıyoruz"Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan ilk sporcu unvanının sahibi Irmak Yıldırım ve 2021 Türkiye Kadınlar Enduro Şampiyonası birincisi İrem Ertüzün, her kadının bu branşta başarılı olabileceğini belirtti.Milli motokrosçu Irmak Yıldırım ise "Motokros ve motosiklet sporları, kesinlikle kadınların da yapabileceği branşlar. Bu spor dallarında erkeklerden çok büyük bir farkımız yok" dedi.Türk kadın voleybolunun köklü kulüplerinden Eczacıbaşı'nın 26 yıldır kafesini işleten Perihan Kayhan, çocukları gibi gördüğü oyunculara hem annelik yapıyor hem de moral veriyor.Perihan Kayhan: "Burada bir aile gibi hepimiz beraber çalışıyoruz. Takım kazandığında ben de mutlu oluyorum. Onlar üzüldüğünde ben de üzülüyorum."Çeşitli şampiyonalarda Türkiye dereceleri olan Karabük'teki kadın boksörler, başarılarıyla gençlere ilham veriyor.Boksör Merve Özcan: "Bizler boks yaparak kız çocuklarına örnek oluyoruz. Çevremde beni örnek alan çok kişi var"Badminton branşında kadın milli sporcular, başarılarıyla ön plana çıkıyor.Neslihan Yiğit: "Bir kadın olarak sürekli güçlü olmak zorundayız"Özge Bayrak: "Kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur"Aliye Demirbağ: "Bir kadın inanırsa çok güzel başarıların en büyük kaynağı olabilir"Milli paraşütçü Merve Gülşah Arslan, adrenalin, huzur ve kaçış olarak tanımladığı yamaç paraşütünü bütün kadınlara tavsiye ediyor.Ne zamanki 240 kilometre uçuşa ulaştım ben zaten havada çığlıklar atmaya başladım. Telsizden arkadaşlarıma seslendim 'rekoru kırdım, inanamıyorum' diye. Herkes yamaç paraşütü ile uçuş yapabilir. Bu oldukça öğrenmesi kolay bir uçuş aracıdır, mutlaka denesinler"Kurulduğu günden bu yana kadın iş gücünü ekonomiye kazandırmada öncü bir rol üstlenen Dardanel, şimdi de futbolda kadınların destekçisi oluyor. Bu sezon çalışmalarına başlayan Çanakkale Dardanel Spor Kadın Futbol Takımı ile ülkemizde bu branşın gelişmesine katkı sağlayacak olan Dardanel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir de film hazırladı.