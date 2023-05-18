Türk kadın voleybolu, 24. uluslararası kupayı kaldıracak

Türkiye, 20 Mayıs Cumartesi günü, kadın voleybolunda 24. uluslararası kupasına ulaşacak.



Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak Süper Final'de belli olacak.



Türk kadın voleybolu, biri dünya, üçü Avrupa genelindeki dört önemli organizasyondaki 24. kupayı elde edecek.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ ''TÜRK FİNALİ''

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk takımı finalde karşı karşıya gelecek.



Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli voleybol turnuvasında finale VakıfBank ve Eczacıbaşı kaldı. Bu durum Türk voleybolu adına karşılaşmayı daha da anlamlı hale getirdi. Daha önce tarihte 3 kez İtalyan takımlarının finalde karşı karşıya geldiği turnuvada, ilk kez başka bir ülkenin iki ekibi şampiyonluk maçına çıkacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KUPA 8.KEZ TÜRKİYE'DE

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez şampiyonluğa ulaşacak. Son yıllarda yapılan yatırımların meyvesini alan kadın voleybolu, 2011'den bu yana 8. Şampiyonlar Ligi kupasını elde edecek.



İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 6 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi. Bu süreçte VakıfBank, 5 kez kupayı alarak en fazla şampiyon olan ay yıldızlı ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.



VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018 ve 2022'de, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı. Türk takımları, ayrıca 7 kez de final de oynama başarısını gösterdiler.







