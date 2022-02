Türk hokeyinin hedefi olimpiyatlarda kürsüye çıkmak

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, hokeyde başarıyı kolay yakalamadıklarını belirterek, "Önemli olan olimpiyatlara katılmak ve başarılı olmak." dedi.



Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası için Alanya ilçesine gelen Karakan, Türk hokeyinin geçmişini ve geleceğini AA muhabirine değerlendirdi.



Karakan, olimpiyatlara giriş tarihi 1908'lere dayanan hokeyin Türkiye'de yeni bir spor dalı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin hokeyde son zamanlarda atak yaptığını anlatan Karakan, Avrupa Hokey Federasyonun da her toplantıda bundan övgüyle bahsettiğini ifade ett. Bu başarının kolay yakalanmadığını anlatan Karakan, "Bu alanda kalıcı olmayı ve sürdürebilmeyi sağlamak gerekiyor. Önemli olan olimpiyatlara katılmak ve başarılı olmak. Şu anda geldiğimiz noktayı asla küçümsemiyoruz ama bunu da yeterli bulmuyoruz." dedi.



Salon hokeyinde milli takımlar olarak her yaş grubunda, Avrupa'nın üzerinde olduklarını ifade eden Karakan, hedeflerinin açık alan hokeyini, salon hokeyi gibi üst noktalara taşımak olduğunu kaydetti.



2024 olimpiyatlarına, açık alan hokeyinde katılma ihtimallerini zayıf gördüğünü dile getiren Karakan, şunları aktardı:



"2024 olimpiyatlarına katılırız diyemem ama ondan sonraki 2028 olimpiyatlarına katılma hedefi koyduk. Elbette katılırsak hedefiniz madalya olacaktır. Orada madalya almak kolay değil ama mücadelesini yapacağız. Yeter ki buna inanalım. İnanmakla kalmamalıyız. Altyapısını oluşturup, sporcularımızı yetiştirmeliyiz. Sonuçta hokey olarak hedefimiz, 2028 olimpiyatları ve sonra da madalya alabilmek. Bu da olmayacak bir şey değil."



Avrupa'da salon hokeyinde yakaladıkları başarıyı açık alan hokeyinde yakalayamadıklarını anlatan Karakan, "Oyuncu profili ve kadrosu olarak bir problemimiz yok ancak açık alan hokey tesisleri anlamında çok yeterli değiliz. Tesis noksanlığımız giderildiği zaman ilerleyen olimpiyatlarda Türk hokeyini gıptayla izleyeceğiz. Bundan şüphem yok." ifadelerini kullandı



- 10 yıl önce okey ile karıştırılıyordu



Karakan, Türk hokeyinin on yıl önce bir liginin dahi olmadığını dile getirerek, o zamanlar sadece üç-beş ilde aktif olan bir federasyon olduğunu söyledi. Hokeyin o zamanlar ne okul ne de üniversite sporlarında olduğunu dile getiren Karakan, "Şu anda hokeyin 24 ligi var. Açık alan ve salon hokeyi olmak üzere kadınlarda ve erkeklerde ayrı ayrı liglerimiz var. Alt ligleri de çok önemsiyoruz. Bu altyapı ile sporumuzu daha da yukarıya taşıyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Bütün branşlar arasında en çok gelişen spor branşının hokey olduğunu ileri süren Karakan, 10 yıl önce 500 civarında olan sporcu sayısının 20 bine yaklaştığını kaydetti. Karakan çığ gibi büyüyen hokeyde yönetimsel anlamda hedeflerinin olduğunun altını çizerek, "Arzu ettiğim diğer şey de kurumsal yapının oluşması, sistemin oturması ve sürekliğin devam etmesi. Yöneticilere bağlı bir sistemden ziyade kendiliğinden süren bir yapı olsun istiyorum. Dolayısıyla 10 yıl önce hokeyi doğru düzgün bilen yokken hatta okey ile karıştırırken, bugün Türkiye'de bilmeyen yok." ifadelerinde bulundu.



Karakan, 10 yıl önce Avrupa Hokey Federasyonunun organizasyonlarında amatör ligde yer alırken, şu anda dünyanın devleriyle yarışır hale geldiklerini de sözlerine ekledi.





