Türk hocadan Galatasaray'a Schalke taktiği

3. Lig ekibi Lotte ile Almanya Kupası'nda çeyrek finale kadar çıkan, Bundesliga 2'de Bochum'u çalıştıran Türk asıllı Alman hoca İsmail Atalan, Schalke 04'le ilgili şu tespitlerde bulundu: "Schalke için de zor bir maç olacak. Takımın oyun tarzı çok eleştiriliyor. Savunmada eksikleri var. Kulüp çok büyük ancak ona yakışır bir oyun yok. Hocaları Tedesco da eleştiriliyor. Kötü sonuçlar almaları, iç saha maçlarında taraftar baskısını artırıyor.""Son maçta Hannover'i 3-1 yenmeleri ölçü değil. Toplu oyunu hala beceremiyorlar. Ancak top rakipteyken baskıyla kaptıkları toplarda çok etkili oluyorlar. Konoplyanka, Burgstaller ve Embolo'ya dikkat edilmeli. Savunmayı birebirde yakalamaya çalışıyor ve hızlı bir şekilde gol bulmayı hedefliyorlar. Schalke, Sarı-Kırmızılılar'ın topla oynamayı sevdiğinin farkında. Zaten İstanbul'daki ilk maç ve Bundesliga'da Bayern Münih ya da Borussia Dortmund'a karşı bu yüzden hep iyi oynamayı başardılar.""Takım halinde topun arkasına geçiyor ve rakibin topla oynamasına izin veriyorlar. İstanbul'da Galatasaray'ın 420, Schalke'nin 266 başarılı pası, bu söylediklerimin özeti! Galatasaray'ın az top kaybı yapması, topu kaptırdıktan sonra defansta çabucak organize olması şart. Savunmada Nastasic ve Naldo ağır, üstlerine gidilmeli. Korner ve duran toplar, golün başka bir yolu. Sonuçta Terim'in takımı 90 dakika boyunca konsantrasyon, taktik disiplin asla elden bırakmamalı."İsmail Atalan, bir süre önce yakın arkadaşı Pep Guardiola'nın davetlisi olarak Manchester City'nin antrenmanlarını takip etmiş ve İspanyol hocayla fikir alışverişinde bulunmuştu.