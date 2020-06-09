Türk Hava Yolları'ndan yolculara önemli uyarı!

İç hat uçuşlarına başlayan Türk Hava Yolları, yolcularının uçuşlarından 3 saat önce havalimanına gelmeleri konusunda uyardı.

Türk Hava Yolları'ndan yolculara önemli uyarı!
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09 Haziran 2020 17:23
1 Haziran'dan itibaren havacılıkta da normalleşme başlarken Türk Hava Yolları, yolcularının uçuşlarından 3 saat önce havalimanına gelmeleri konusunda uyardı.

EN AZ 3 SAAT ÖNCE TERMİNALE GELMELERİ ÖNERİLMEKTEDİR

Konuyla ilgili olarak yolcularına bilgilendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları, "Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir. Check-in işlemlerinin, iç hat uçuşları için tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika ve dış hat uçuşlarından 75 dakika önce sona ereceğini lütfen unutmayın. Sağlıklı ve keyifli uçuşlar dileriz" uyarısında bulundu.

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