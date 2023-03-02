Türk Hava Yolları Voleybol Takımı'nda Kamil Söz dönemi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları'nda başantrenörlük görevine Kamil Söz getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları Voleybol Takımı'nda Kamil Söz dönemi
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02 Mart 2023 18:10
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları'nın yeni başantrenörü, Kamil Söz oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kamil Söz ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Mücadele ettiğimiz 3 kulvarda da yoluna emin adımlarla devam eden takımımız, son olarak Kuzeyboru'yu çalıştıran başantrenör Kamil Söz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Hocamıza 'hoş geldin' diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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