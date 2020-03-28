Pegasus bilet iptali ve değişikliği nasıl yapılır?

Pegasus Hava Yollarının İptal ve Değişiklikle ilgili 28 Mart 2020 tarihinde yaptığı duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz :

https://www.flypgs.com/basin-odasi/duyurular/duyuru-detay/koronavirus-covid-19-nedeniyle-iptal-olan-seferlerin-bilet-islemleri-hk

NOT: Pegasus uçak bileti iptali işlemleriniz için  0 (850) 250 67 02'yi arayabilirsiniz. 

İç Hatlar Promosyon (G/P) Ücret Sınıflarında Bilet İptali ve Değişikliği

Pegasus hava yolu şirketinden promosyon sınıflı bir bilet aldıysanız uçuşunuza 2 saat ve 2 saatten fazla bir süre kaldığında bilet değişikliğinde 55 TL işlem ücreti uygulanmaktadır. 2 saatten az bir süre kaldığı durumda biletinizde herhangi bir değişiklik gerçekleşmeyecektir. Biletinizi iptal etmek istediğinizde ise uçuşunuza 12 saat ve 12 saatten fazla bir süre kaldığında tarafınıza herhangi bir ücret iadesi gerçekleşmeyecektir. Yine 12 saatten az bir süre kaldığında da ücret iadesi yapılmamaktadır.

İç Hatlar Standart ( U/T/Z/V/X/S/N/K/H/M/L/B/Y) Ücret Sınıflarında Bilet İptali ve Değişikliği

Pegasus havayolu firmasından standart sınıflı bir uçak bileti satın aldığınızda uçuş değişikliğini uçuşa 2 saat ve 2 saatten fazla kaldığı zamanda gerçekleştirmek istediğinizde tarafınızdan 75 TL işlem bedeli talep edilmektedir. Uçuşunuza 2 saatten az bir süre kaldığında biletinizle ilgili hiçbir değişikliğe izin verilmeyip tarafınıza iade gerçekleştiremezsiniz. Biletinizi iptal ettirmek istediğinizde ise uçuşunuza 12 saat ve 12 saatten fazla bire süre kaldığı durumda 95 TL işlem bedeli talep edilmektedir. Uçuşunuza 12 saatten az bir süre kalan durumlarda tarafınıza herhangi bir iade gerçekleşmemektedir.

İç Hatlar Business Flex Sınıf Bilet İptali ve Değişikliği

Bussiness Flex sınıf olarak satın aldığınız biletinizde uçuşunuza 2 saat kalana dek yapacağınız bilet iptal ve değişikliklerde herhangi bir işlem ücreti tarafınızdan talep edilmemektedir. Biletinizi iptal ettirmek istediğinizde bilet hizmet bedeli hariç tüm tutarlar tarafınıza iade edilmektedir. Uçuşunuza 2 saat kala biletinizde iptal ya da değişiklik yapmak istediğinizde ise tarafınıza sadece havaalanı vergisi iade edilmektedir. İç Hatlar Süper Eko Paket, Eko paket, Avantaj Paket sınıflarından alınan uçak biletinizi iptal ettirmek istediğinizde tarafınıza Yakıt Harcı tutarı İadesi yapılmayacaktır. Bu sınıflardan aldığınız biletlerde değişiklik yapmak istediğinizde ise uçuşunuza 2 saat ve 2 saatten fazla zaman kaldığı durumlarda tarafınızdan kesilen bir Yakıt Harcı tutarı var ise size geri iade edilecektir. Uçuşa 2 saatten az kalan durumlarda biletinizde değişiklik yapmak isterseniz size yakıt harcı iade edilmeyecektir.

Dış Hatlar Promosyon (G) Ücret Sınıflarında Bilet İptali ve Değişikliği

Uçuşunuza 2 saat ve daha fazla süre kaldığında biletinizle ilgili bir değişiklik yapmak isterseniz sizden 25 EUR işlem bedeli talep edilmektedir. 2 saatten az bir süre kaldığında ise tarafınıza herhangi bir işlem iadesi yapılmayıp değişiklik gerçekleştiremezsiniz. Aldığınız biletin uçuş zamanına 72 saatten az bir süre kaldığı bir durumda biletinizi iptal ettirmek istediğinizde tarafınıza herhangi bir ücret iadesi yapılmamaktadır.

Dış Hatlar Promosyon (P/U/T/Z/V) Ücret Sınıflarında Bilet İptali ve Değişikliği

Uçuşunuza 2 saat ve daha fazla bire süre kaldığında biletiniz üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz durumda tarafınızdan 50 EUR işlem bedeli talep edilecektir. 2 saatten az bir süre varken değişiklik yapmak isterseniz ise değişiklik yapamayıp, herhangi bir ücret iadesi de alamazsınız. Biletinizi iptal ettirmek istediğinizde herhangi bir ücret iadesi tarafınıza yapılmamaktadır.

Dış Hatlar Standart (X/S/N/K/M/L/B/Q/Y) Ücret Sınıflarında Bilet İptali ve Değişikliği

Uçuşunuza 2 saatten az bir süre varken biletinizde değişiklik yapmak istediğiniz takdirde sizden 50 EUR işlem bedeli talep edilmektedir. 2 saatten az kalan durumlarda herhangi bir değişiklik yapılamaz. Uçak biletinizi iptal ettirmek istediğinizde ise uçuşunuza 72 saatten fazla bir süre kaldığında tarafınızdan 65 EUR işlem bedeli talep edilir. 12 saatten az süre kaldığında ücret iadesi alamazsınız.12- 72 arası iptal talebinizde ise sizden 85 EUR işlem bedeli istenmektedir.