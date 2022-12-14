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Türk Hava Yolları, son 32 turunun ilk maçına çıkıyor

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turunda Viteos ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türk Hava Yolları, son 32 turunun ilk maçına çıkıyor
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14 Aralık 2022 14:08
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turunun ilk maçında 15 Aralık Perşembe günü İsviçre'nin Viteos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Neuchatel kentindeki De la Riveraine Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Müsabakanın rövanşı 20 Aralık Salı günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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