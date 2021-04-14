Türk Hava Yolları sezonunu üçüncü bitirdi

Misli.com Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisini 2-0 kazanan Türk Hava Yolları sezonunu üçüncü tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları sezonunu üçüncü bitirdi
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14 Nisan 2021 19:20
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisi ikinci maçında Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.

İlk maçtan 3-1 galip ayrılan Türk Hava Yolları, seriyi 2-0 kazanarak sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Türk Hava Yolları 2021-2022 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde, Eczacıbaşı VitrA da CEV Kupası'nda mücadele edecek.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Caner Çildir

Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Ogbogu, Boskovic, Thompson, Beyza Arıcı, Elif Şahin (Simge Şebnem Aköz, Fatma Yıldırım, Yasemin Güveli, Saliha Şahin, Mirkovic)

Türk Hava Yolları: Carlini, Lynn, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin (Berin Yıldırım, Ada Germen, Polen Ünver, Nursevil Aydınlar, Santana)

Setler: 21-25, 22-25, 26-24, 25-17, 11-15

Süre: 140 dakika (30, 32, 35, 26, 17)



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