Türk Hava Yolları sahasında net skorla kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA
Türk Hava Yolları sahasında net skorla kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2020 18:26
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi. 

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş

Türk Hava Yolları: Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Kingdon, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Ada Germen)

Sarıyer Belediyespor: Mısra Aşçı, Bashnakova, Ecenur Aksoy, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, İrem Çor, Dilara Bilge, Yaren Hatipoğlu, Gizem Düzeltir, İkbal Albayrak)

Setler: 25-20, 25-19, 25-9

Süre: 77 dakika (26, 29, 22)



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için