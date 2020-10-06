Türk Hava Yolları sahasında net skorla kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş
Türk Hava Yolları: Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Kingdon, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Ada Germen)
Sarıyer Belediyespor: Mısra Aşçı, Bashnakova, Ecenur Aksoy, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, İrem Çor, Dilara Bilge, Yaren Hatipoğlu, Gizem Düzeltir, İkbal Albayrak)
Setler: 25-20, 25-19, 25-9
Süre: 77 dakika (26, 29, 22)
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş
Türk Hava Yolları: Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Kingdon, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Ada Germen)
Sarıyer Belediyespor: Mısra Aşçı, Bashnakova, Ecenur Aksoy, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, İrem Çor, Dilara Bilge, Yaren Hatipoğlu, Gizem Düzeltir, İkbal Albayrak)
Setler: 25-20, 25-19, 25-9
Süre: 77 dakika (26, 29, 22)