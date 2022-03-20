Türk Hava Yolları, rakibine set vermedi!

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Mert Grup Sigorta'yı ağırlayan Türk Hava Yolları, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları, rakibine set vermedi!
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20 Mart 2022 18:02
Voleybol Misli.Com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Türk Hava Yolları, Mert Grup Sigorta'yı 3-0 yendi.

 Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Orthmann, Polen Ünver)

Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Merve Çepni, Gaila, Biryukova, Özge Nur Çetiner (Merve İzbilir, Melek Erbuğa, Ayça İsmailçebioğlu, Alara Altundağ, Seda Menekşe)

Setler: 25-21, 25-20, 25-16

Süre: 85 dakika (29, 32, 24)

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