Türk Hava Yolları rakibine set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları ağırladığı Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türk Hava Yolları rakibine set vermedi
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17 Mart 2024 16:20
Vodafone Sultanlar Ligi 26. haftasında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Onur Coşkun

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Carneiro (Melis Yılmaz, Vasilantonaki, Şeyma Ercan, Sıla Çalışkan, Buse Kayacan Sonsırma, Derya Güç)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Loda, Özge Nur Çetiner, Carlini (Çerağ Düzeltir, Selin Adalı, Ayşe Çürük, Çağla Salih, Nudha, Firdevs Kiremitçi)

Setler: 25-16, 26-24, 25-15

Süre: 75 dakika (21, 28, 26)

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