Türk Hava Yolları, PTT deplasmanında galip!

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda PTT'yi 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları, PTT deplasmanında galip!
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11 Aralık 2021 18:25
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda PTT'yi 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk

PTT: Merve Tanyel, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos, İlayda Uçak, Dimitrova (Simay Kurt, Çağla Erdem, Ceren Nur Domaç, Rousseaux, Ece Morova)

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk (Berin Yıldırım, Polen Ünver, İrem Çor, Ceren Önal)

Setler: 29-31, 27-25, 17-25, 15-25

Süre: 128 dakika (41, 36, 26, 25)


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