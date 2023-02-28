Türk Hava Yolları'nın rakibi Volley Mulhouse

Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Volley Mulhouse'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları'nın rakibi Volley Mulhouse
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28 Şubat 2023 14:58
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransa temsilcisi Volley Mulhouse'u ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda çarşamba günü 18.00'de oynanacak mücadeleyi İngiltere Federasyonundan Nicholas Heckford ve İsveç Federasyonundan Markus Edholm yönetecek.

İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk karşılaşmayı Türk Hava Yolları 3-0 kazanmıştı.

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