Türk Hava Yolları'nın rakibi Volley Mulhouse

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransa temsilcisi Volley Mulhouse'u ağırlayacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda çarşamba günü 18.00'de oynanacak mücadeleyi İngiltere Federasyonundan Nicholas Heckford ve İsveç Federasyonundan Markus Edholm yönetecek.
İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk karşılaşmayı Türk Hava Yolları 3-0 kazanmıştı.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda çarşamba günü 18.00'de oynanacak mücadeleyi İngiltere Federasyonundan Nicholas Heckford ve İsveç Federasyonundan Markus Edholm yönetecek.
İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk karşılaşmayı Türk Hava Yolları 3-0 kazanmıştı.
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