Türk Hava Yolları'nın Avrupa'da rakibi Dukla

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 3. haftasında 21 Aralık Salı günü Çekya ekibi Dukla'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları'nın Avrupa'da rakibi Dukla
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20 Aralık 2021 15:37
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 3. haftasında 21 Aralık Salı günü Çekya ekibi Dukla'yı konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Dört takımın mücadele ettiği C Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçtan mağlup ayrılan Türk Hava Yolları, averajla 3. sırada yer alıyor. İlk hafta müsabakasında Igor Gorgonzola'ya 3-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, son müsabakasında ise Dinamo Moskova'ya 3-2 mağlup oldu.


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