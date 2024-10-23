Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u rahat geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u rahat geçti
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22 Ekim 2024 21:45
Son güncelleme 23 Ekim 2024 00:45
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Ratzke, Bergmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki (Melis Yılmaz)

Nilüfer Belediyespor Eker: Eda Kafkas, Melisa Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Milankovic, Selin Uygur (Selin Adalı, Işıl Öz, Ezgi Uludağ, Bilge Paşa)

Setler: 25-17, 25-19, 25-20

Süre: 80 dakika (28, 23, 29)

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