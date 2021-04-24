Türk Hava Yolları'nda Şeyma Ercan'a yeni sözleşme

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda milli voleybolcu Şeyma Ercan'ın sözleşmesi uzatıldı

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türk Hava Yolları'nda Şeyma Ercan'a yeni sözleşme
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24 Nisan 2021 19:10
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda milli oyuncu Şeyma Ercan ile yeni sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki smaçörün sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi.

Şeyma Ercan, A Milli Voleybol Takımı'nın bu yıl FIVB Uluslar Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası için belirlenen aday kadrosunda yer almıştı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonu 3. tamamlayan Türk Hava Yolları, 2021-2022'de CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

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