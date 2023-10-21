Türk Hava Yolları, kötü gidişe dur dedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Türk Hava Yolları, Karayolları'nı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, İbrahim Acar
Türk Hava Yolları: Sıla Çalışkan, Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra Akman (Melis Yımaz, Buse Kayacan, Derya Güç, Neriman Özsoy, Carneiro)
Karayolları: Ezgi Arslan, Buse Özden, Tuana Köse, Eylül Durgun, Strunjak, Dilay Özdemir (Alara Altundağ, Selin Navruz, Ceren Baysal)
Setler: 25-11, 25-22, 25-16
Süre: 73 dakika (19, 28, 26)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, İbrahim Acar
Türk Hava Yolları: Sıla Çalışkan, Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra Akman (Melis Yımaz, Buse Kayacan, Derya Güç, Neriman Özsoy, Carneiro)
Karayolları: Ezgi Arslan, Buse Özden, Tuana Köse, Eylül Durgun, Strunjak, Dilay Özdemir (Alara Altundağ, Selin Navruz, Ceren Baysal)
Setler: 25-11, 25-22, 25-16
Süre: 73 dakika (19, 28, 26)