Türk Hava Yolları, kötü gidişe dur dedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Türk Hava Yolları, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türk Hava Yolları, kötü gidişe dur dedi
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21 Ekim 2023 16:53
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Türk Hava Yolları, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, İbrahim Acar

Türk Hava Yolları: Sıla Çalışkan, Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra Akman (Melis Yımaz, Buse Kayacan, Derya Güç, Neriman Özsoy, Carneiro)

Karayolları: Ezgi Arslan, Buse Özden, Tuana Köse, Eylül Durgun, Strunjak, Dilay Özdemir (Alara Altundağ, Selin Navruz, Ceren Baysal)

Setler: 25-11, 25-22, 25-16

Süre: 73 dakika (19, 28, 26)

 

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