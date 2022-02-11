Türk Hava Yolları, Karayolları'na set vermedi!

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Türk Hava Yolları, başkent temsilcisi Karayolları ile karşılaştı.
Mücadeleyi Türk Hava Yolları 3-0 kazandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal
Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver, Orthmann, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini (Ceren Önal, Ada Germen, Janset Erkul, İrem Çor)
Karayolları: Matea İkic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Mısra Aşçı, Merve Nezir, Fatmanur Yılmaz)
Setler: 25-17, 25-15, 25-21
Süre: 76 dakika (24, 24, 28)
Mücadeleyi Türk Hava Yolları 3-0 kazandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal
Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver, Orthmann, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini (Ceren Önal, Ada Germen, Janset Erkul, İrem Çor)
Karayolları: Matea İkic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Mısra Aşçı, Merve Nezir, Fatmanur Yılmaz)
Setler: 25-17, 25-15, 25-21
Süre: 76 dakika (24, 24, 28)