Türk Hava Yolları, İtalya deplasmanında

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında salı günü deplasmanda İtalya temsilcisi Savino Del Bene ile karşılaşacak.
Toskana Bölgesi'ndeki Scandicci şehrinde bulunan Wanny Firenze Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.
Müsabakayı kazanan takım, 22 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak rövanş maçı öncesi avantaj sağlayacak.
Toskana Bölgesi'ndeki Scandicci şehrinde bulunan Wanny Firenze Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.
Müsabakayı kazanan takım, 22 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak rövanş maçı öncesi avantaj sağlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ