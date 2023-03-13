Türk Hava Yolları, İtalya deplasmanında

Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Savino Del Bene'ye konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları, İtalya deplasmanında
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13 Mart 2023 13:49
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında salı günü deplasmanda İtalya temsilcisi Savino Del Bene ile karşılaşacak.

Toskana Bölgesi'ndeki Scandicci şehrinde bulunan Wanny Firenze Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Müsabakayı kazanan takım, 22 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak rövanş maçı öncesi avantaj sağlayacak.

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