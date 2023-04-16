Türk Hava Yolları, İlbank'a set vermedi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları, İlbank'a set vermedi!
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15 Nisan 2023 22:36
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İlknur Çakar, Engin Duman

İlbank: Suna Erel Çiçek, Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Ecesu Soner (Sinem Bayazıt, Ayşin Yarayan)

Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Nur Babat, Polen Ünver, Orthmann, Bahar Guidetti Toksoy (Buse Kayacan Sonsırma, Şeyma Ercan, Ada Germen, Özlem Tuğral, Zeynep Sude Demirel)

Setler: 14-25, 17-25, 22-25

Süre: 65 dakika (18, 24, 23)

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