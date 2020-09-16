Türk Hava Yolları deplasmanda Galasaray HDI Sigorta'yı yendi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci haftanın son maçında Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Selin Arifoğlu (Gizem Güreşen, Sezen Keskekoğlu, Sude Hacımustafaoğlu)
Türk Hava Yolları: Carlini, Santana, Aslı Kalaç, Polen Ünver, Şeyma Ercan, Büşra Şahin (Berin Yıldırım, Ebrar Karakurt, Merve Dalbeler, Nursevil Gökbudak, Ada Germen)
Setler: 25-20, 24-26, 19-25, 10-25
Süre: 109 dakika (27, 35, 29, 18)
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Selin Arifoğlu (Gizem Güreşen, Sezen Keskekoğlu, Sude Hacımustafaoğlu)
Türk Hava Yolları: Carlini, Santana, Aslı Kalaç, Polen Ünver, Şeyma Ercan, Büşra Şahin (Berin Yıldırım, Ebrar Karakurt, Merve Dalbeler, Nursevil Gökbudak, Ada Germen)
Setler: 25-20, 24-26, 19-25, 10-25
Süre: 109 dakika (27, 35, 29, 18)