Türk Hava Yolları'dan, Kuzeyboru karşısında net zafer!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları'dan, Kuzeyboru karşısında net zafer!
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09 Kasım 2022 20:35
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Salon : Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen

Türk Hava Yolları: Maglio, Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Şeyma Ercan (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen, Polen Ünver, Orthmann, Zeynep Sude Demirel)

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Paskova, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Yasemin Yıldırım (Dilek Kınık, Ezgi Bektaş, Ceren Önal, Rahimova, Nursevil Aydınlar, Sabriye Dikmen)

Setler: 25-11, 26-24, 25-22

Süre: 78 dakika (21, 31, 26)

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