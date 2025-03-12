Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Igor Gorgonzola'yı konuk edecek

Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda 13 Mart Perşembe günü Igor Gorgonzola'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Igor Gorgonzola'yı konuk edecek
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12 Mart 2025 14:42

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında 13 Mart Perşembe günü İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola'yı ağırlayacak. 

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. 

Karşılaşmada Sırp Darko Savic ve İspanyol Gloria Souto Jimenez hakem ikilisi görev yapacak. 

Türk Hava Yolları, yarı final ilk maçında Igor Gorgonzola'ya 3-0 yenildi.

Tur atlayan ekip, finalde Romanya temsilcisi CS Volei Alba ile karşılaşacak.

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